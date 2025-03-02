AK Parti'den seçim için net tarih: 2027 yılını işaret etti

Haber Merkezi

Siyaset arenasında son dönemde yaşanan hareketlilik sürüyor...

Başta Cumhuriyet Halk Partisi​ olmak üzere muhalefet partileri tarafından gündeme getirilen erken seçim​ tartışmalarıyla ilgili hükümet kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.

TARİH VERDİ

AK Parti​ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman​, öne alınmış seçim olabileceğini belirtip, sandık için tarih verdi.

Antakya'da partililerle bir araya gelen Hüseyin Yayman, asrın felaketi sonrası ağır hasar alan Hatay’ın yeniden inşası için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2027 YILININ KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Donald Trump ve Vladimir Zelensky arasında yaşanan tartışmaya atıfta bulunan Yayman, "Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bir kez daha 'Başkan' yapacağız. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tam 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi." dedi.

"BÖYLE BİR DÜNYA LİDERİ VARKEN, BAŞKA ADAYA GEREK YOKTUR"

Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek "Böyle bir dünya lideri varken, sayın bilge lider Devlet Bahçeli’nin dediği gibi başka adaya gerek yoktur. Biz dua ediyoruz, çalışıyoruz ve gece gündüz milletimizin hizmetinde olarak bir sonraki seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan yapacağız. Türkiye’nin sorunlarının hepsini birlikte çözeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

ÖZEL, 2025 KASIM AYINI İŞARET ETMİŞTİ

CHP Lideri Özgür Özel de geçtiğimiz eylül ayında yaptığı bir konuşmada, erken seçim çağrısını yineleyerek 2025 Kasım ayını işaret etmişti.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

2025 yılının Kasım ayı Sayın Erdoğan'a bir çağrı yaptığımız tarihtir. Kendisi geçmişte çok tartışıldı. Bu 2. dönemi mi, 3. dönemi mi. Kendileri anayasa aksini yazmasına rağmen, anayasa değişikten sonra '2. dönemimiz' diyordu. Yüksek Seçim Kurulu bu fikre iştirak etti, bu yönde karar verdi. Kendisi, seçimleri cumhurbaşkanı yenilediği halde yeniden aday olabildi. Bu durumda yani 2. döneminin içinde kendisi seçim kararı alırsa yeniden aday olamıyor. Çok net.

"YENİDEN ADAY OLMA İDDİASI VARSA SON TARİH 2025 KASIM'DIR"