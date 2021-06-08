AK Parti'den TBMM'ye müsilaj önergesi

AK Parti, Marmara'da etkili olan müsilajın araştırılması amacıyla TBMM Araştırma Komisyonu Kurulması için önerge verdi. Önerge perşembe günü Genel Kurul'da görüşülecek.

AK Parti Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyasının nedenlerinin araştırılması için komisyon kurulmasına dair Meclis Başkanlığı'na önerge verdi.

Önerge Perşembe günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ARAŞTIRILACAK

Müsilajla ilgili komisyon, deniz kirliliğinin önüne geçilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için çözüm önerilerini araştıracak.

KOMİSYON İNCELEME YAPACAK

Akademisyen ve uzmanların da davet edilmesi beklenen komisyon yerinde inceleme de yapacak.

DİĞER PARTİLERİN DE DESTEK VERMESİ BEKLENİYOR

AK Parti'nin komisyon kurulması önergesine diğer partilerin de destek vermesi bekleniyor.