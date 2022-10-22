Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.722
0.62%
BTXN Coin
9.92
3.76%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    AK Parti'den ‘Türkiye Yüzyılı’ logosu

    AK Parti, “Türkiye Yüzyılı” vizyon yaklaşımı kapsamında hazırlanan logoyu paylaştı. Logodaki güneş ışınları dikkat çekerken, bunun Cumhuriyetin her bir yılını simgelediği kaydedildi.
    • 22.10.2022 - 16:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AK Parti'den ‘Türkiye Yüzyılı’ logosu

    AK Parti, yeni logo yaptı, seçimin startını adeta verdi…

    “Türkiye Yüzyılı” vizyon yaklaşımının logo çalışması, Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

    16 yıldız var

    Logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldızın ise ortak mirası temsil ettiği belirtildi.

    Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor

    Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanırken, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her birinin Cumhuriyetin her bir yılını simgelediği kaydedildi.

    AK Parti den ‘Türkiye Yüzyılı’ logosu #1

    Güneş gibi doğuyor

    AA'nın yer alan habere göre dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisinin kurulduğu bildirildi.

    İletişim ve etkileşim gücünü koruyacak

    Özgün olarak geliştirilen yazı karakteri Türkiye Yüzyılı iddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı hissettirirken, bu tipografik anatomiyle logonun her mecrada iletişim ve etkileşim gücünün korunmasının sağlanacağı vurgulandı.


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Bursa'da sokak ortasında kanlar içerisinde bulunan genç kurtarılamadı
    3. Sayfa

    Bursa'da sokak ortasında kanlar içerisinde bulunan genç kurtarılamadı

    Beylikdüzü'nde 'hızlı gittin' kavgasından sonra trajik ölüm
    3. Sayfa

    Beylikdüzü'nde 'hızlı gittin' kavgasından sonra trajik ölüm

    Görüş Bildir