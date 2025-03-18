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AA

Bugün 18 Mart.

Çanakkale destanının 110'uncu yıl dönümü.

Bu kapsamda anma mesajları art arda yapılıyor.

AK Parti de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla videolu mesaj yayınladı.

ŞAFAKTA DİRİLENLER

Partinin sosyal medya hesabından "Şafakta Dirilenler" etiketiyle paylaşılan videolu mesajda, "Çanakkale Savaşı boyunca, her günü tekbirle karşılayan ve her şafakta dirilen bir inançla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Onlar bizim için şafakta dirilenler." ifadelerine yer verildi.

Videoda, Çanakkale Savaşı esnasında cephedeki bir revirde doktorlarla yaralı askerler arasında geçen diyaloglar da yer aldı.

"TABURCU OLMAK"

Doktorların, askerlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdiği videoda, şunlar kaydedildi: