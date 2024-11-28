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AK Parti'den yeni infaz yasası çalışması

AK Parti'den yeni infaz yasası çalışması Meclis'te AK Partili vekiller yeni infaz yasası ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yapılacak çalışma genel af veya kısmi af üzerine değil denetimli serbestlikte kamu hizmetinin planlanması yönünde olacağı ifade ediliyor.