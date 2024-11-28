AK Parti'den yeni infaz yasası çalışması

Sık sık gündeme gelen af sorularıyla ilgili bir gelişme yaşandı.
AK Partili vekiller, yeni infaz yasası ile ilgili çalışmalarına başladı.
Düzenlemenin, yaşanan af tartışmaları paralelinde genel veya kısmi af şeklinde olmadığı, denetimli serbestlikte kamu hizmetinin planlanması yönünde olacağı ifade ediliyor.
DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ HİZMETLER ÖNGÖRÜLÜYOR
Denetimli serbestlik kapsamında cezanın belli bir oranda tamamlanmasından sonra kamu hizmetinin kütüphanede çalışma, okul, çevre temizliği seçeneklerinin gündeme gelmesi öngörülüyor.
SUÇA SÜRÜKLENME ŞARTLARININ ORTADAN KALKACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Ceza Hukukunun ana hedeflerinden birinin mahkumun ıslahı olduğu belirtilerek, kamu hizmetinde belli sektörlerde mecburi çalışma yapılmasının suça sürüklenme şartlarını ortadan kaldıracağı düşünülüyor.
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