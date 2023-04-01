AK Parti'den yeni kampanya: Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri Seçim çalışmalarını yoğunlaştıran AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, sıkmadık el, selam vermedik gönül bırakmamak için “Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri” kampanyasını başlattı.

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AK Parti İstanbul Teşkilatı saha çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sadece seçim odaklı değil seçim öncesi ve sonrası süreçlerde de sahada boşluk bırak bırakmayan İstanbul Teşkilatı, 14 Mayıs zaferi için vites yükseltti.

İstanbul Teşkilatı daha önce gerçekleştirdiği “Yüz Yüze 100 Gün” , “İstanbul’un Sözü: Birlik İrade Zafer” kampanyalarıyla İstanbul’un 39 ilçesinde 964 mahallesinde milyonlarca vatandaş ile buluştu.

“Türkiye’nin En Büyük Ailesi Seninle Güzel” konseptiyle Artı-1 Üye Hamlesi başlatarak özellikle genç seçmenler partiye kazandırıldı.

“İlk Oyum AK Parti’ye İlk Oyum Erdoğan’a” kampanyasına en güçlü desteği veren İstanbul Teşkilatı, İstanbul’un dört bir yanında milyonlarca genç ile buluştu.

Gençlerin zihinlerini meşgul eden sorular cevaplarını buldu

Bakanlardan milletvekillerine, İl Başkanından Belediye Başkanlarına, İlçe Başkanlarından Mahalle Başkanlarına kadar üst düzey katılımla gerçekleşen buluşmalar sayesinde hem gençlerin zihinlerini meşgul eden sorulara cevap verildi hem de Türkiye Yüzyılı vizyonu anlatıldı.

14 Mayıs Zaferi için çalışmalarına hız veren İstanbul Teşkilatı şimdi de yeni bir saha çalışması için kolları sıvadı. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin ifade ettiği gibi sıkmadık el, selam vermedik gönül bırakmamak için “Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri” kampanyası başlatıldı.

Her sokak için ayrı ekip

Güçlü bir şekilde devam eden kampanya kapsamında her bir sokak için ayrı ekipler oluşturuldu.

Ekipler, sorumluluk alanındaki sokakta bulunan tüm evleri ziyaret ediyor.

Hane sakinleriyle bir araya gelip sohbet ediliyor. Ziyaretlerde il ve ilçe yönetiminden yetkililer yer alıyor.

1 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’da gerçekleştirilen ilk program Ataşehir, Esenyurt ve Sarıyer ilçelerinde eş zamanlı olarak yapıldı.

İlk etapta 100 bini aşkın haneye ziyaret

Bu 3 ilçede toplamda 3 bin kişiden oluşacak ekipler ilk etapta 100 bini aşkın haneyi ziyaret ediliyor.

Akabinde diğer ilçelerde programlar icra edilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “20 yıldır ne başardıysak seninle başardık. Bunca badireler atlattıysak seninle bir ve beraber olarak atlattık. Sen demokrasiyi korumak için sandığa gittin ve oyunu verdin. Sen vatanını korumak için 15 Temmuz’da meydanlara çıktın. Güzel olan ne varsa seninle oldu. Biliyoruz ki bundan sonrası da sensiz olmaz. Bu zamana kadar hep senin kuvvetine inandık ve milli iradenin üstünde hiçbir beşerî güç tanımadık. Türkiye Yüzyılı’nı seninle başaracağız. Şimdi sana daha çok inanıyor ve daha yüksek sesle söylüyoruz: “Seninle oldu, sensiz olmaz!” Yine el ele, gönül gönüle beraber başaracağız. İnandığımız değerleri hep birlikte koruyacağız. Tek bir hedefe odaklanarak Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Yüzyılı için 20 yıldır olduğu gibi yine, yeniden tarihi bir oy ile iktidara taşıyacağız.” dedi.