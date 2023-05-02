Türkiye'nin son 20 yılının anlatıldığı 'Haydi Uyan' filmi Seçimlere günler kala Türkiye'de son yılda her alanda yaşanan değişimlerin anlatıldığı 'Haydi Uyan' konseptli film yayınlandı. Film kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Türkiye son 20 yılda her alanda büyük bir gelişim gösterdi.

Sağlıktan ekonomiye oradan teknolojide çok büyük bir gelişim sarf edildi.

Ancak en önemli gelişim ise özgürlükler alanında kaydedildi.

Özgürlük alanları genişletildi

İnsanlar bu dönemde anadillerini özgür bir şekilde kullanırken, kamuda başörtüsü serbestliği gibi birçok özgürleştirici adımlar atıldı.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren yaşanan sürecin anlatıldığı 'Haydi Uyan' konseptli film sosyal medyada yayıldı.

Filmde, AK Parti öncesi ve sonrası Türkiye çarpıcı bir şekilde resmedildi.

İzleyenleri duygulandırdı

Kısa sürede birçok kullanıcı tarafından izlenen 'Haydi Uyan' filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada beğeni toplayan reklam filmi, yaşanılan süreci anlatması bakımından ve içerdiği detaylarla izleyenleri duygulandırdı.

"Türkiye’mizde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, büyük beğeni toplayan filmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Dağ paylaşımında, "Söz verdiğimiz gibi; Türkiye’mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak!" notunu düştü.