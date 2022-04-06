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    AK Parti'den yeni seçim kanunuyla ilgili simülasyon

    AK Parti'den yeni seçim kanunuyla ilgili simülasyon

    AK Parti, yeni seçim kanunuyla ilgili bir simülasyon hazırladı. Buna göre AK Parti, MHP ve HDP'nin milletvekili sayısı artarken, CHP ve İyi Parti'de düşüş görülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 15:36
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    AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Gündeme ilişkin konuların değerlendirildiği toplantıda yeni seçim sistemi masaya yatırıldı.

    Yeni seçim kanunuyla ilgili partililere aktarılmak üzere bir çalışma yapıldı.

    Yapılan çalışmada bir simülasyon hazırlandı ve 2018'deki genel seçimler baz alındı.

    AK Parti, yeni seçim kanununu simülasyonla değerlendirdi

    2018 seçimlerinde şu anda yürürlüğe giren yeni seçim kanunu olsaydı 'milletvekili dağılımı nasıl olurdu?' sorusunun cevabı arandı.

    Simülasyona göre, AK Parti, MHP ve HDP’nin milletvekili sayısında bir artış görülüyor. CHP ve İyi Parti’nin vekil sayısında ise bir düşüş göze çarpıyor.

    AK Parti'nin vekil sayısı 306'ya yükseliyor

    Grafikte AK Parti’nin 2018’de 295 vekil çıkardığı görülürken, yeni seçim yasasına göre bu sayı 306’ya yükseliyor.

    CHP’nin 2018’de çıkardığı vekil sayısı 146 iken, yeni seçim kanunuyla birlikte bu sayının 133’e düşmesi bekleniyor.

    AK Parti den yeni seçim kanunuyla ilgili simülasyon #1

    CHP ve İyi Parti'de düşüş, HDP ve MHP'de de yükseliş var

    MHP ise grafiğe göre 2018'de 49 vekil çıkarırken, 52'ye yükseltiyor.

    HDP, 67'den 72'ye yükselirken, İyi Parti de 43'ten 37'ye düşüyor.

    AK Parti den yeni seçim kanunuyla ilgili simülasyon #2

    Ankara'dan 3, İstanbul'dan 2 vekil AK Parti'ye

    Yine yeni seçim kanununa göre Ankara’da İyi Parti’nin kazandığı 3 vekilin, İstanbul’da da CHP’nin kazandığı 2 vekilin AK Parti’ye geçtiği görülüyor.

    MHP'nin de İzmir'deki vekil sayısını artırdığı dikkat çekiyor.

    AK Parti den yeni seçim kanunuyla ilgili simülasyon #3

    AK Parti den yeni seçim kanunuyla ilgili simülasyon #4


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