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AK Parti'den yeni torba yasa teklifi

AK Parti'den yeni torba yasa teklifi

AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.