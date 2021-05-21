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    AK Parti'den yeni torba yasa teklifi

    AK Parti'den yeni torba yasa teklifi

    AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
    • AA
    • 21.05.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 16:28
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    AK Parti, 15 maddelik yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

    Teklif, koronavirüs salgınının ülke ekonomisine etkisini azalmak amacıyla; istihdam ve üretimi korumayı amaçlıyor.

    VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRIYOR

    Vergi borçları yeniden yapılandırılıyor.

    Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçlar yeniden düzenleniyor.

    Düzenleme ile esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödemeyen olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

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