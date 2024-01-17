AK Parti'den yerel seçim için deprem bölgesine özel çalışma! Mühendis kriteri önemli... Yerel seçimde belediye ve il genel meclisi üyeliği için aday kriterlerini belirleyen AK Parti, deprem bölgesinde inşaat, çevre ve jeoloji mühendislerini adaylar arasında gösterecek.

AA

Yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti'de belediye ve il genel meclisi üyeliği için aday adaylığı başvuruları devam ediyor.

Son gün ise 31 Ocak.

Kriterler belirlendi

Bu süreçte bir yandan başvuruları kabul eden AK Parti, bir yandan da meclis üyelikleri için adayların belirlenmesi sürecinde uygulanacak kriterleri çalıştı.

Belirlenen kriterlerle ilgili Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapıldı.

Deprem bölgesinde 'mühendis' kriteri

Buna göre parti, meclis üyeliklerinde bazı mesleklerden yeteri kadar aday bulunmasına özen gösterecek.

Adaylar arasında hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mali müşavir ve şehrin demografik yapısına uygun kişilerin yer almasına dikkat edilecek.

Özellikle deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde ise adaylar arasında mutlaka inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi bulunacak.

Üyeler arasında kadınlar ile 18-30 yaş gençlerin olmasına da özen gösterilecek.

Meclis üyelikleri için başvuru süresinin bitmesinin ardından her büyükşehir, il ve ilçede üye belirleme komisyonları oluşturulacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)