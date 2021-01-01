AK Parti'li Abdulkadir Özel: Hatay Büyükşehir Belediyesi vatandaşın evini icra yoluyla satıyor

AK Parti Hatay Milletvekili Özel, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin su borcu olan vatandaşların evlerini icra yoluyla sattığını söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, sosyal medyada Hatay'da vatandaşların Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur edildiklerini ifade eden bir paylaşım yaptı.

"BORCU OLANLARIN EVİNİ SATTILAR"

Belediyeye borcu olan vatandaşların evlerinin icra yolu ile satıldığını belirten Özel, bu işlemlere gerekçe olarak da Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın savunmasına tepki gösterdi.

Özel paylaşımında, "Hatay Büyükşehir Belediyesi su borcu olduğu için vatandaşın evini icra yoluyla satıyor. Peki Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın savunması ne? 'AK Partili Vekiller köy köy gezip su borcunuzu ödemeyin dedi, vatandaş da bundan dolayı ödemedi icralık oldu' diyor." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Özel'in açıklamaları şöyle;

"Gerçekten bu zihniyete ne denir bilemiyorum. Biri çıkıp “AK Partililer muslukları açık bırakarak suyu tüketip belediyeyi zor durumda bırakacaklar” diyor, diğeri “faturaları ödemeyin” dediler diyor...Allah akıl fikir versin.

Hatay’da altyapı fecaat durumda, şehir merkezlerindeki feyezan kanallarına, derelere hala pis sular deşarj ediliyor, arıtma tesisleri yetersiz, Asi pislik içinde, Büyükşehir’in sorumlu olduğu yollar köstebek yuvası ama beyefendi utanmadan konuşabiliyor...

DSİ tarafından bitirilip Hatay Büyükşehir HATSU’ya devredilen 185 milyon Türk Lirası değerindeki “İskenderun İçmesuyu Arıtma Tesisi” hala devreye alınmadı. İskenderun’da ip gibi akan suyla insanlar duş alacak suyu bulamıyor. Bu tesis devreye alınmadığı için TOKi sakinleri mağdur!

Bu tesis devreye alınsaydı şayet ne İskenderun genelinde ne de TOKİ konutlarının bulunduğu Düğünyurdu mahallemizde su sorunu yaşanmayacaktı. Şimdilik TOKİ yüklenicisi tarafından yapılan kuyularla yapılan su tedarikinin bir an önce HATSU tarafından devralınması gerekiyordu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bugüne kadar Büyükşehir Meclisi’nden hangi proje için borçlanma talep ettiyse çıktı, EXPO için 300 milyondan fazla harcama borçlanma yoluyla yapıldı ve hepsine destek olduk. Buna rağmen çıkmış mağdur edebiyatı yapıyor."