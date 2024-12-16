DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Bugün ise sırada Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı var.

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Görüşmeler sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, konuşma üzere kürsüye rögar kapağı ile çıktı.

"İSTANBUL'DA DEPREMDEN BÜYÜK EKREM PROBLEMİ VAR"

AK Parti’li Adem Yıldırım, Sayıştay Başkanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında usulsüzlük tespit ettiğini, belediyenin iç ve dış borçlarının katlanarak arttığını söyleyerek, "Hani, bize torba yasayla ilgili eleştiri getiriyorsunuz ya, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi torba ihale yapıyor, önce kendi şirketine ihale ediyor, onu alt şirketlere 50 milyara veriyor, 50 milyarı cukka yapıyor. Nereye yapıyor?

Kendi yandaşlarına ve parti içi operasyon yapmak için bu parayı kullanıyorlar. Depreme gitmesi gereken para Ekrem'e gidiyor. O yüzden diyorum ki, İstanbul'un depremden daha büyük Ekrem problemi var.

"BEN BURAYA KAPAK GETİRDİM"

Diğer taraftan 2019 yılında araçlarla alakalı Yenikapı'da böyle gösterişler, nümayişler yaptılar, araç arayışına çıktılar. Sayıştay araç aramış, bin 137 tane aracı bulamamış. Burada Sayıştay'ın hata yaptığını düşünüyorum. Bin 137 araç değil bin 136 araçtır; çünkü aracın biri Sayın Gökhan Günaydın'da.

Ben buraya kapak getirdim. Kapak budur, bu rögar kapağı. Biliyorsunuz, metrobüste, rögar kapağı metrobüs kapısını kırarak insanımızın yaralanmasına sebep oldu. Bu aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve CHP belediyeciliğinin beceriksizliğinin, iş bilmezliğinin resmidir" dedi.