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    AK Partili Akbaşoğlu'ndan Erdoğan'la Atatürk benzetmesi

    AK Partili Akbaşoğlu'ndan Erdoğan'la Atatürk benzetmesi

    AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Atatürk'ün öncülüğünde kazanılan siyasi bağımsızlığa atıfta bulunarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik bağımsızlık savaşımızı veriyoruz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 19:31
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 20:28
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    Meclis'te bütçe görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, partisi adına kürsüye çıkarak söz aldı.

    Akbaşoğlu, AK Parti'nin önüne birçok engel çıksa da bunları atlattığını söyledi.

    Geçmişte yaşanan olayları hatırlatan Akbaşoğlu, ekonomideki sıkıntıların da Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde aşılacağını söyledi.

    'ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE EKONOMİK BAĞIMSIZLIK SAVAŞI' VURGUSU

    AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Türkiye'nin kuruluşunda verilen bağımsızlık savaşına atıfta bulunarak Atatürk'ü andı.

    Akbaşoğlu son olarak, Atatürk'ün verdiği bağımsızlık mücadelesinin şimdi de Erdoğan tarafından ekonomik olarak verildiğini söyleyerek, "Siyasi bağımsızlık mücadelemizi nasıl Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde verdiysek, şimdi de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik bağımsızlık savaşımızı veriyoruz." dedi.

    AK Partili Akbaşoğlu'ndan Erdoğan'la Atatürk benzetmesi VİDEO

    "TAM BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZİ VERİYORUZ"

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

    "Biz Allah'ın izniyle tam bağımsızlık mücadelemizi veriyoruz. Nasıl siyasi bağımsızlık mücadelemizi Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde hep birlikte milletçe verdiysek ve Türkiye'yi bağımsız bir şekilde kurduysak, şimdi de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik bağımsızlık savaşımızı veriyoruz. İşin hakikati budur."

    AK Partili Akbaşoğlu ndan Erdoğan la Atatürk benzetmesi #1

    AK Partili Akbaşoğlu ndan Erdoğan la Atatürk benzetmesi #2

    AK Partili Akbaşoğlu ndan Erdoğan la Atatürk benzetmesi #3

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