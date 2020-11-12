AK Partili Ali İhsan Yavuz, koronaya yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi'ne başvurduğunu, burada yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçireceğini aktaran Yavuz, "Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum.Burada yapılan koronavirüs testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe,hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum." ifadesini kullandı.