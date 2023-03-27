Seçime sayılı günler kala AK Parti'den son anket sonuçları

Haber Merkezi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayıma geçildi.

İttifaklar da bu kapsamda çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda siyasi partiler anket çalışmaları yaptırmaya devam ediyor.

Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Yavuz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun yüzde 53 olduğunu söyledi.

AK Parti'nin oy oranının da yüzde 41'i geçtiğini belirten Yavuz, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"AR-GE ekibimizin yaptığı son ankete göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53. AK Parti'nin oyu da yüzde 41'i geçiyor. HDP'nin aday çıkarmamasının anlamı, HDP-PKK Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor"