AK Partili Alpay Özalan'dan Barış Atay'a 'çeyrek devrimci' tepkisi

Boğaziçi'nde başlayarak ülke geneline yayılmak istenen eylemlere katılan Barış Atay'a, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan 'çeyrek devrimci' sözleriyle tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yasal rektör atamasına tepki gösteren öğrencilerin başlattığı eylemler, ülke geneline yayılmaya çalışılıyor.

İktidar karşıtı her eylemin ön saflarında yer alan Barış Atay da üniversiteli öğrencilerin arasına sızarak provokasyon yaptı.

Barış Atay'ın eyemde yer almasını eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Atay'ın polise saldırdığını ifade etti.

"ÇEYREK DEVRİMCİ BARIŞ ATAY"

Twitter hesabından Barış Atay'ı etkiketleyerek açıklama yapan Özalan, "Nerede bir provokasyon varsa orada biten 'çeyrek devrimci' Barış Atay, polislerimize saldırmış. Kahraman polislerimize nasıl saldırırsın kendini bilmez hadsiz?

"REZİLLİKLERİN BOYUNU AŞTI"

'Ne yaparsam yapayım vekillik zırhı beni korur' diye mi düşünüyorsun? Rezilliklerin boyunu aştı. Haddini bil." dedi.

Barış Atay, polise saldırdı VİDEO