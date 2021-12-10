AK Partili Alpay Özalan'ın TBMM'deki kavgaları

AK Partili Alpay Özalan, TBMM'de vekiller arasında çıkan yumruklu kavgalarda ön plana çıkan isimlerden biri oldu.

Her yıl sonunda olduğu gibi bu yıl da aralık ayına TBMM'deki 2022 bütçe görüşmelerinde yaşanan tartışmalar ve kavgalar damga vurdu.

Bütçe maratonunun henüz daha başında omamıza rağmen daha şimdiden sayısız tartışma yaşandı, yumruklar havada uçuştu.

Özellikle İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü gece, Bakan Süleyman Soylu'nun konuşmasının ardından tansiyon iyice arttı.

CHP Grubu adına söz alan Özgür Özel'in konuşması ise bardağı taşıran son damla oldu.

ÖZEL'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Özel'in, Soylu'ya yönelik sözleri vekilleri ayağa kaldırırken dikkat çeken isim yine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan oldu.

Özalan, CHP'li Özel'in üzerine yürürken araya diğer vekiller girse de durdurmakta başarılı olamadılar.

TBMM'de AK Partili ve CHP'li vekiller arasında yumruk yumruğa kavga VİDEO

ALPAY ÖZALAN'IN O FOTOĞRAFI

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada AK Partili Özalan'ın çekilen yumruğu havadaki fotoğrafı ise o anların ne kadar gergin olduğunu ortaya koydu.

Futbolculuk döneminde de saha içinde asabi tavırlarına şahit olduğumuz Alpay Özalan, daha önce de Meclis'teki çok konuşulan kavgalarda başroldeydi.

HDP VEKİLLERİ İLE KAVGALARI AKILLARDA

Özalan'ın içinde bulunduğu kavgaların en akılda kalanlarından biri ise 2018'de, şimdi Türkiye İşçi Partisi vekili olan, ama Meclis'e HDP ile giren Ahmet Şık, Barış Atay ve Erkan Baş ile olan kavgasıydı.

Ahmet Şık'ın AK Parti sıralarına dönerek "ahlaksızlar" diye hakaret etmesi üzerine tansiyon yükselmiş, Alpay Özalan Şık'ın üzerine yürümüştü.

Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu dışarı çıkarmak istedi VİDEO



GERGERLİOĞLU'NU TBMM'DEN ÇIKARMAK İSTEDİ

Bu kavgaların en yakın tarihlisi ise, 17 Mart'ta HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi sırasında yaşandı.

Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesine neden olan kararın okunmasına rağmen TBMM'yi terk etmemesi gerginliğe neden olmuş, Özalan'ın Gergerlioğlu'nu zorla dışarı çıkarmak istemesi ise yine tansiyonu artırmıştı.



