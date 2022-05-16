Esra Elönü’nün sunduğu “Arafta Sorular”a konuk olan AK Partili Bahar Ayvazoğlu, “Hayvanlarla biz bu dünyayı paylaşmak zorundayız” dedi, sokağın hayvanlar için bile tehlikeli olduğu söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 24 TV ekranlarında Esra Elönü’nün sunduğu “Arafta Sorular”a konuk oldu, sokak hayvanlarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Sokaktaki hayvanlar konusunu ikiye ayırmak gerekir.” diyen Ayvazoğlu, sokağın ne insanlar ne de hayvanlar için yaşanabilecek bir ekosistem olmadığını dile getirdi.

“Hayvanlar sokakta konfor içerisinde yaşamıyor”

Ayvazoğlu, “Sokak, kimsesiz insanlar için de kimsesiz hayvanlar için de yaşanılabilecek bir ekosistem değil. Sokak, kimsesiz insanlar için de kimsesiz hayvanlar için de çok tehlikeli. Dolayısıyla hayvanlar sokaklarda bir konfor içerisinde yaşıyor değiller.” dedi.

“Hayvanların sokakta olması hoşumuza gitmiyor”

Hayvanlara zulmedilmemesini gerektiğini söyleyen Ayvazoğlu, “Hayvanların sokakta olması hiçbirimizin hoşuna giden bir görüntü değil. Bunu hayvanseverlik üzerinden temellendirirsek; ‘hayvanlar sokaklarda dolaşsın başıboş bir şekilde, ben hayvanseverim o yüzden de bunun bu şekilde olmasını doğru buluyorum’ diye bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Bizim hayvanseverlik üzerinden inandığımız doğru şu: Hayvanlara zulmedilmemesi…” diye koştu.

AK Partili Bahar Ayvazoğlu: Sokak, hayvanlar için de tehlikeli VİDEO

“İnsan sever bile olamazlar”

Hayvana yönelik şiddete karşı olduklarını bir kez daha yineleyen Ayvazoğlu, “O Allah’ın sessiz kulları dediğimiz canlılara öyle kötü görüntülerle yüzleştik ki; bu ülkede, dünyada. Herhalde bunu vicdani olarak kaldırabiliyorum diyen bir kişinin bırakın hayvansever olmasını insan sever bile olabilmesinden bahsedemeyiz.” ifadelerini kullandı.

“Bütün belediyelerimizin yapabileceği iş”

Sokak hayvanları ile ilgili sorumlulukların yerel yönetimlere verildiğini hatırlatan AK Partili Ayvazoğlu, “Cumhurbaşkanımız da bu konuda bir takım açıklamalar da yaptı. Biz de hayvan hakları ile ilgili yasal düzenlemeyi gerçekleştirdik. Burada bütün sorumluluk yerel yönetimlere verildi. Hayvanların sokaklarda kalmamaları, barınmaları, gerekli hijyenik oluşturulması noktasında belediyelere hem sorumluluk hem de yetki verildi. Dolayısıyla bütün belediyelerimizin yapabileceği iş var aslında.” dedi.

“Hayvanlarla birlikte biz bu dünyayı paylaşmak zorundayız”

“Hepimiz hayvanseveriz.” diyen Ayvazoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Ama kendilerini aktivist olarak belirlediğimiz kişilerle konuştuğumuzda barınakların da hayvanlara göre uygun olmadığını söyleyenler var. Bu hayvanlarla birlikte biz bu dünyayı paylaşmak zorundayız.”





"Başıboş köpekler için düzenleme olacak mı?"

Bunun üzerine konuşan Esra Elönü ise "O başıboş köpeklerin ağzında kimse kendi çocuğunun saçlarının olmasını istemez. Bu anlamda kayıplarımız da var. Mahra, aramızda değil. Biraz daha empatinin dozunu artırmak gerekir diye düşünüyorum. Bu konu ile ilgili bir yasal düzenleme olabilir mi?" diye sordu.

"Bizim için asıl önemli olan insan hayatıdır"

Ayvazoğlu da "Bu yasal düzenlemenin dışında bir mevzu değil. Burada sadece hayvanların haklarını korumak üzere oluşturulmuş yasal bir mevzuat gibi bakılabilir. Ama burada bizim için asıl önemli olan insandır, insan hayatıdır. Oradaki hatayı ve kusuru da başka bir insanda arayabileceğimizi düşünenlerdenim. Çünkü o köpeklerin sahipleri var. Ya da o sahipsiz köpeklerin bulunabileceği başka mecralar var. O sorumluluğu herkes yerine getirebilirse eğer biz de medeni ülkelerdeki gibi ortamlarla karşılaşabiliriz." dedi.