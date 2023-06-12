AK Partili başkanın Melek Mosso'ya desteği tepki topladı Seçim döneminde partisine yapılanları unutan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in, herkesin tepki gösterdiği Melek Mosso'ya yaptıkları gündem oldu.

ensonhaber.com Seçim döneminde yaşananlar gündemini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen kişiye küfreden yaşlı kadını örnek alan ve aynı kıyafetlerle oy kullanacağını söyleyen şarkıcı Melek Mosso unutulmadı. Ödül aldığı bir törende yaptığı konuşmayla da nefretini zirveye çıkardı. Bu yaşananlardan sonra AK Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Mosso'nun konserini iptal etti. Seçim döneminde söylediklerinden dolayı sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlayan Mosso'ya, AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel sahip çıktı. Sarılıp şarkı söylediler Gelen tepkilere rağmen konser planını iptal etmeyen Yüksel, Mosso konserinde şarkıcıya sarıldı. Mosso, Cüneyt Yüksel birlikte "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını da söyledi. Seçim döneminde belediyenin yetersiz çalışmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Süleymanpaşa'da yaşadığı oy kaybı da dikkatlerden kaçmadı.