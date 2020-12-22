AK Partili belediye Bursalı Şüca'nın heykelini yaptı

Osmanlı Devleti'nde 2. Bayezid döneminde, lodos menzilinde 839 metrelik atışıyla rekor kıran okçu Bursalı Şüca'nın heykeli memleketi Bursa'ya dikildi.

1482 yılında Osmanlı'nın rekortmen okçusu olarak bilinen Bursa'nın Harmancık ilçesi Okçular köyünde doğan Bursalı Şüca'nın heykeli, Harmancık Belediyesi tarafından ilçe meydanına dikildi.

"HER ALANDA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, "İlçemiz ve yöremizin bir değerini daha gün yüzüne çıkarmanın, tanıtmanın gururu içerisindeyiz. Harmancık'ın zengin mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için, başta tarih, kültür, turizm olmak üzere her alanda çalışmalarımız sürüyor." dedi.

BURSALI ŞÜCA KİMDİR

Harmancık ilçesinde doğan ve 26 yaşında, Ok Meydanı'nda ünlü kemankeşlerle müsabakaya tutuşmasının ardından tekniği ve mesafedeki ustalığıyla okçuluk camiasının dikkatini çeken Şüca, 2. Bayezid'in kendisini merak etmesiyle padişahın huzuruna çıktı.

Daha sonra 2. Bayezid'in Amasya Valisi oğlu Şehzade Ahmet'in validesi Bülbül Hatun'a uzun yıllar cebecibaşı olarak hizmet veren Şüca, lodos menzilinde 839 metrelik atışıyla ünlü okçu Havan Delen'in menzilini kırdı ve en büyük rakibi İstanbullu Tozkoparan İskender'i geride bıraktı.

Hayatta olduğu süre boyunca kimsenin menzilini kıramadığı Şüca, yıldız menzilinde 825, poyraz menzilinde 820 metrelik atışlar yaparak, Türk tarihinin en başarılı okçularından biri oldu.