AK Partili belediyelerden İsrail ürünlerine boykot İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikası sonrası Türkiye'de birçok il ve ilçe belediyeleri İsrail'e destek veren firmalar için boykot kararı aldı.

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İsrail ordusunun havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor.

Gözyaşının ve kanın durmadığın bölgeden feryat sesleri yükseliyor.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Hem yardım gönderen hem de saldırıların durması için tepkisini koyan Türkiye, yeni adımlar atmayı sürdürüyor.

Bu noktada bazı AK Partili belediyelerden örnek bir duruş geldi.

AK Partili belediyelerden İsrail'e boykot

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çorum Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Yozgat Belediyesi, Sivas Belediyesi, Karatay Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi İsrail ürünlerine yönelik boykot başlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden İsrail'i destekleyen firmalara boykot

Büyükşehir Belediyesinin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Sosyal marketlerimizde boykot var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait tesislerimizde ve sosyal marketlerde İsrail destekçisi firmaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden firmalara boykot

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yurt genelindeki boykot çağrılarına sessiz kalmadığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyemize ait tesislerimizde ve sosyal marketimizde İsrail destekli ürünlerin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

Çorum Belediyesi sosyal tesislerinde İsrail ürünleri satılmayacak

Çorum Belediyesi, sosyal tesislerinde artık İsrail menşeli ürünlere yer vermeyecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarihte ilk barış antlaşması olan “Kadeş Barış Antlaşması”nın ismini taşıyan meydandan boykot çağrısı yaptı.

Çorum Belediyesi’nin şehrin 8 farklı bölgelerinde bulunan sosyal tesislerde artık İsrail menşeli hiçbir ürüne yer vermeyeceklerini açıklayan Başkan Aşgın, "Sosyal tesislerimizin tamamında yerli ve milli ürünler kullanılacak. Hiçbir şekilde İsrail menşeli ürün kullanılmayacak, servis edilmeyecek. Eli çocuk kanına bulanmış firmaların ürünlerine yer vermeyeceğiz." dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulundu

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını ve katliamını protesto eden Yozgat Belediyesi, kentin farklı bölgelerindeki sosyal tesislerinde İsrail kökenli ürünlerin satışını durdurma kararı aldı.

İsrail'e ait ürünleri boykot etme kararını sosyal medya hesaplarından duyuran Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İsrail'in Gazze'deki haince saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Sosyal tesislerde tamamen yerli ve milli ürünlerin kullanılacağını da belirten Başkan Köse, "Şehrimizin birçok yerindeki sosyal tesislerimizde İsrail kökenli hiçbir ürün satılmayacaktır. Sosyal tesislerimizde tamamen doğal ve yerli ürünlerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca hemşerilerimizi de İsrail ürünlerine uygulanan tüm boykotlara destek olmaya çağırıyoruz." dedi.

Boykotta biz de varız!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'e yönelik boykot kararı alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Boykotta biz de varız! Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların işletmelerimizde satışları durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Sivas Belediyesi'nden İsrail'e boykot

Sivas Belediyesi Gazze'deki zulmün devam ettiği günlerde İsrail ürünlerine karşı saldırıların ilk gününden itibaren bir boykot kararı aldığını duyurdu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, belediye sosyal tesislerinde İsrail ürünlerinin satışının olmadığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: