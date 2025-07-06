'AK Partili belediyelere dokunulmuyor' iddialarını çürüten liste

"Neden sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor? AK Partili belediyelere neden hiç dokunulmuyor? Hapse giren ya da görevden alınan başkanlar neden hep muhalefetten?"

Bu soruya sağlıklı bir cevap verebilmek için somut verilere bakmak gerekir.

EN FAZLA "DOKUNULAN" BELEDİYE, AK PARTİ'YE AİT

İçişleri Bakanlığı’nın 2024 yılı içerisinde verdiği toplam 176 belediye başkanına yönelik soruşturma izninin partilere göre dağılımı şu şekilde:

AK Parti: 59

CHP: 58

MHP: 21

İYİ Parti: 7

HDP: 10

Diğer partiler ve bağımsızlar: 21

"CHP'Lİ BELEDİYELER HEDEFTE" ALGISI POMPALANIYOR

Bu dağılım, soruşturmaların sadece bir partiye yönelik olmadığını, iktidar ve muhalefet fark etmeksizin tüm belediyeler hakkında işlem yapılabildiğini gösteriyor. Yani “sadece CHP’li belediyeler hedef alınıyor” yönündeki iddia, verilerle tam olarak örtüşmüyor.

KAMU MALINA EL UZATAN HERKES, HESAP VERMELİ

Yolsuzluk, rüşvet, kamu kaynaklarını kötüye kullanmak; bunlar bir siyasi partiye ait değildir. Her kim olursa olsun, ister iktidarda ister muhalefette, milletin hakkını gasp eden, kamu malına el uzatan herkes hukuk önünde hesap vermelidir.