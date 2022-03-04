AK Partili Cahit Özkan: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülke Türkiye

AK Partili Cahit Özkan: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülke Türkiye

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, akaryakıtı en ucuza satan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Son dönemde akaryakıta peş peşe gelen zamlar vatandaşı canından bezdirdi.

Zamlar TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuların görüşüldüğü anlarda ele alındı.

Grup başkanvekilleri akaryakıt zamlarına ve gündemdeki diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 2002 öncesindeki kriz dönemlerinde yüzde 110'u aştığını hatırlatarak, enflasyonu 2005 yılında tek haneli rakamlara düşürdüklerini söyledi.

"EN DÜŞÜK AKARYAKIT TÜRKİYE'DE SATILIYOR"

Küresel krizin yaşandığı 2008 yılında enflasyonu tek haneli rakamlarda tutmayı başardıklarını anlatan Özkan, 2023 yılında da aynısını yapacaklarını belirtti.

Özkan, Türkiye'nin en düşük fiyatla benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke olduğunu da söyledi.

AK Partili Cahit Özkan: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülke Türkiye

"AVRUPA ORTALAMASININ ALTINDA ÜLKEMİZDE SATILMAKTA"

Özkan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Biz dünyada petrol fiyatlarının uluslararası borsalarda belirlenmiş olmasına rağmen, baktığımız zaman bir petrol üreten ülke olmamamıza rağmen şu anda gördüğünüz en düşük petrolün, benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. Yüzde 40-50 Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır."