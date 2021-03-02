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    AK Partili Cahit Özkan: İnşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız

    AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır.
    • AA
    • 02.03.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 16:14
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    AK Partili Cahit Özkan: İnşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız

    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:

    "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız.

    Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır.

    83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir."

    AYRINTILAR GELİYOR...

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