AK Partili Cahit Özkan: İnşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:

"Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız.

Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır.

83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir."

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