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- AK Partili Cahit Özkan: İnşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız
AK Partili Cahit Özkan: İnşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır.
- AA
- 02.03.2021 - 16:12
- Güncelleme : 02.03.2021 - 16:14
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:
"Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız.
Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır.
83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir."
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