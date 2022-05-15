AK Partili Cahit Özkan: Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz

Avrupa’daki ekonomik sıkıntılara değinen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye ile kıyas yaptı. Özkan, Avrupa’da 1500 euro olan bir evin kirasının, Türkiye’de 125 euro olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin dört bir yanında kiralar arttı, vatandaş zorlanmaya başladı.

Enflasyon kaynaklı ani yükseliş, adeta cep yaktı.

İstanbul, İzmir ve Ankara’da normal bir evin kirası asgari ücretle bir hale geldi.

Avrupa ile Türkiye kıyaslaması

Armağan Çağlayan, YouTube'daki “Zor Ama Yine De Sor” programında bu konuyu AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile konuştu.

Özkan önce Avrupa’daki ekonomik sıkıntılara değindi ardından kıyas yaptı.

‘Avrupa’da kira 1500-1700 euro arasında’

“Avrupa'da bir vatandaşın yaşayacağı ortalama evin aylık kirası 1500-1700 euro olabiliyor” diyen Özkan, şöyle devam etti:

“Değişik ihtiyaçları da değerlendirdiğimiz zaman, Avrupa'da ay sonuna artı bakiye ile kalabilmesi, tasarruf edebilmesi mümkün değil.”

“Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz”

Bunun üzerine Armağan Çağlayan, Özkan'a “Türkiye'de tasarruf mümkün mü?” diye sordu.

Özkan ise “Bakınız şimdi bizi troller bekliyorlar, hemen üzerimize gelecekler. Türkiye'de de asgari ücretli açısından sıkıntının varlığının farkındayız ancak Avrupa'da 1500 euro ile bir ay kirada oturabilirken Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz.” cevabını verdi.