AK Partili Çalık: Türkiye'nin doğusundan batısına birçok şehirde yatırımlar sürüyor

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Küresel ekonomilerde koronavirüs salgını nedeniyle adeta yaprak kıpırdamazken, Türkiye'nin doğusundan batısına yatırımların sürdüğünü söyledi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Küresel ekonomilerde koronavirüs salgını nedeniyle adeta yaprak kıpırdamazken, Türkiye'nin doğusundan batısına Malatya dahil birçok şehirde yatırım hamlesinin sürdüğünü söyledi.

Çalık, “Ülkesinin geleceğine güvenen iş insanları yeni yatırımlarla faaliyetlerini genişletirken, Türkiye'nin dünyanın üretim ve tedarik üssü olmasına da büyük katkı sunuyorlar” dedi.

Milletvekili Çalık, beraberindeki partililerle birlikte Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Pandemiye rağmen Türk iş insanlarının yatırıma ara vermediğini ifade eden Öznur Çalık, küresel ekonomilerde koronavirüs salgını nedeniyle adeta yaprak kıpırdamazken, Türkiye'nin doğusundan batısına Malatya dahil birçok şehirde yatırım hamlesinin sürdüğünü söyledi. Çalık, “Ülkesinin geleceğine güvenen iş insanları yeni yatırımlarla faaliyetlerini genişletirken, Türkiye'nin dünyanın üretim ve tedarik üssü olmasına da büyük katkı sunuyorlar” diye konuştu. Çalık, “Malatya dahil 24 ilin Cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi kararının da 2021 yılı sonuna kadar uzatılması iş dünyasını çok mutlu etti.” dedi.

"ARITMA TESİSİ 2 YILDA TAMAMLANACAK"

Malatya sanayicisinin ve bölgedeki vatandaşların talepleri doğrultusunda 80 bin metreküp kapasiteli 252 milyon lira maliyetli iki yıl içerisinde tamamlanacak yeni bir arıtma tesisinin ihalesinin yapıldığını ve ihaleyi kazanan firmayla sözleşmenin de imzalandığını belirten Öznur Çalık, böylece bölgedeki çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacağını söyledi.

Çalık, bölgedeki kamulaştırma sorunlarının çözümü için bu yıl 40 milyon lira ödeneğin OSB’lere tahsis edildiğini ifade ederek, ekonomik darbe yapmak isteyenlere karşı üretime, Türkiye ekonomisine ve istihdama katkıda bulunan iş insanlarına teşekkür etti.

AK Partili Çalık: Türkiye'nin doğusundan batısına birçok şehirde yatırımlar sürüyor- İZLE

"İŞ İNSANLARININ SORUNLARINI YERİNDE İNCELİYOR"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Milletvekili Öznur Çalık’a istihdam ve üretim yapan fabrikaları ziyaret ederek destek sağladığı için teşekkür etti.

Poyraz, Milletvekili Çalık’ın OSB’deki iş insanlarının sorunlarını ve isteklerini dinlediğini ifade ederek, “Neler yaptıklarını ve ürettiklerini yerinde görüyor. Tabi sorunları olan iş insanlarının sorunlarını da anında bakanlıklarla görüşerek çözüme kavuşturuyor” diye konuştu.

"GENELDE MALATYA'NIN VEKİLİ AMA ÖZELDE SANİYİCİNİN VEKİLİ"

Malatya 2.OSB Müdürü Vahap Erdem ise, Milletvekili Öznur Çalık’ın Malatya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaları sık sık ziyaret ettiğini belirterek, “Genelde Malatya’nın vekili ama özelde sanayicinin vekili” dedi.

Milletvekili Çalık’ın sorun ve sıkıntıları yerinde görüp, incelediğini ifade eden Erdem, şunları söyledi:

“Sorun ve sıkıntıları yerimde görüp, muhataplarıyla çözüme kavuşturuyor. OSB’nin kavşağından tutunda arıtma tesisine, toplulaştırmadan kamulaştırmaya kadar elini attığı her işi çok kısa zamanda sonuçlandırdı.”