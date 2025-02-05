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DHA

20 Ocak'ta göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump'a ilk resmi ziyareti katil Netanyahu yaptı.

Trump ve Netanyahu, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

TRUMP'IN SKANDAL AÇIKLAMASINA TEPKİ YAĞDI

Donald Trump, Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında skandal açıklamalara imza attı.

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız, bölgenin yapılanmasından ve silahların imhasından sorumlu olacağız." sözleri büyük tepki çekti.



ÇELİK: FİLİSTİNLİLERİN ÖZ VATANINI GASP ETME GİRİŞİMİ

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD yönetimi tarafından dile getirilen 'Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi' şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir.

Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Ayrıca bu yaklaşım, soykırım siyasetini teşvik etmektir. Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"GAZZE, FİLİSTİNLİLERİNDİR"

Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısında olduklarını kaydeden Çelik, "Yegane çözüm, Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatının her aşamasında tüm dünya platformlarında en net ve ısrarlı şekilde savunduğu gibi, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin vücut bulmasıdır.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi ilke, aynı zamanda insanlık vicdanının ortak iradesidir. Bir kere daha ifade ediyoruz; Gazze, Filistinlilerindir. Gazze, Filistin devletinin öz toprağıdır" dedi.