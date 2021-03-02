AK Partili Çelik: İnsan Hakları Eylem Planı hayırlı olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı 'İnsan Hakları Eylem Planı' hakkında açıklama yaptı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"REFORMLAR İNSANIMIZ VE MİLLETİMİZ İÇİNDİR"

"18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan 'İnsan Hakları Eylem Planı' hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır. İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanların rahatsız olması normaldir"