AK Partili Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun yoğun bakıma kaldırıldı

Sinop​ Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun'dan üzen haber geldi.

Kendine ait iş yerinde kaza geçiren Mehmet Uzun, hastanelik oldu.

BEYİN KANAMASI​ GEÇİRDİ

AK Partili Başkan Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı.

Beyin kanaması geçiren Uzun'a ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Uzun'un tedavisinin, yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun'un geçirdiği kazaya ilişkin Sinop Belediyesi'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geçirdiği bir kaza sonucu beyin kanaması geçirerek Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıkla görevine dönmesini temenni ediyoruz.