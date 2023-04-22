AK Partili Eyyüp Kadir İnan ile İzmirlilerin yürek ısıtan anları İzmir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, vatandaşları sokakta ziyaret etti. Vatandaşların "arkanızdayız, kazanacağız" cümleleri sevinç dolu anlara neden oldu.

ensonhaber.com

Türkiye'de seçim heyecanı hakim.

Büyük seçimlere tam olarak 22 gün kaldı.

14 Mayıs günü gerçekleşecek olan seçimler için partiler ve adaylar saha çalışmalarına devam ediyor.

Seçim öncesinde vatandaşları ziyaret eden bir isim de izmir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan.

İnan Karşıyaka halkının yanına indi.

Vatandaşlarla temasa geçen İnan, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Vatandaşın tek tek elini sıkan ve sohbet eden İnan, partisi adına da övgüler topladı.

"Kazanacağız"

Vatandaşlardan "Oyumuz reise, arkanızdayız, kazanacağız, arkanızdayız" nidaları yükselirken, Karşıyaka'da sevinçli anlar yaşandı.

Eyyüp Kadir İnan, İzmirlilerle yakın temasa geçtiği anları Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

O paylaşıma, "Sayın Cumhurbaşkanım, Karşıyakalı hemşehrilerimiz size saygı ve hürmetlerini iletiyorlar." notu düşüldü.

İşte İzmirlilerle AK Partili başkanın yürek ısıtan anları;