AK Partili Faruk Çelik'ten erken yaşta emekliliğe eleştiri: Dünyanın neresinde var...

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Birçok dünya ülkesinde emeklilik yaşıyla ilgili tartışmalar zaman zaman gündeme geliyor.

Kimileri Türkiye'de emekliliğin erken yaşta olduğunu söylerken kimileri de bu görüşün tam tersini savunuyor.

O isimlerden biri de AK Parti Artvin Milletvekili ve Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik.

"40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?"

Çelik, erken yaşta emekliliği eleştirdi.

Sosyal medya hesabından eleştirilerini dile getiren Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in emeklilikle ilgili tutumunu popülizm olarak nitelendirdi.

Çelik, 40 yaşında emekliliğin dünyanın neresinde olduğunu sordu.

"Bu gelecek nesillerin hakkını çalmaktır"

Çelik, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Seçimler bitti 4 yıl seçim yok. Sayın Özgür Özel’e bakıyorum da yine popülizm inadına popülizm! Sormak istiyorum; 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var? 40 yaşında emekliliği savunanlar emekliye tatmin edici bir zamdan nasıl bahsedebiliyorlar?



Alman emeklisi şu kadar maaş alıyor, bu kadar imkanları var diyorsunuz. Alman emeklisinin kaç yaşında emekli olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Popülizm ile belki iktidar olunur ama iflah olunmaz!



Çalışan/emekli oranı 3-4 çalışana bir emekli olması gerekirken biz neredeyse bir çalışana bir emekli noktasında gidiyoruz. Yazık beyler yazık, bu gelecek nesillerin hakkını çalmaktır.”