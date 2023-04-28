AK Partili gençler İstanbul’un 39 ilçesinde meydanlarda AK Parti İstanbul, 39 ilçede gençlerle beraber 20.23 ile 20.53 arasında yürüyüş düzenledi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek..

Sayılı günlerin kaldığı seçim için partiler de çalışmalarına hız verdi..

Milletvekilleri aday olduğu illeri karış karış gezerken, Cumhurbaşkanı adayları ise Türkiye'yi geziyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da bu kapsamda bir etkinlik düzenledi.

İl Başkanı Osman Nur Kabaktepe, sosyal medya hesabından "MeydanGençlerin" etiketiyle bir video paylaştı.

AK Partili gençler meydanları doldurdu

Kabaktepe, saat 20.23 ile 20.53 arası İstanbul'un 39 ilçesinde gençleri meydanlara davet etti.

Çağrıya yanıt veren AK Partili gençler, saat 20.23'te sokağa indi.

Meydanları dolduran gençler "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak el ele yürüdü.

Yürüyüşe Murat Kurum da katıldı

Yürüyüşe katılan isimler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da vardı. Partililer ile birlikte yürüyen Bakan Kurum, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.