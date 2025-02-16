AK Partili Gökhan Sarıçam'ın sözleri sonrası Sağlık Bakanlığı'nda açıklama

Kırklareli'nde bir aile sağlık merkezinin açılışında konuşan AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, sağlık çalışanlarına yönelik "Bundan sonraki süreçte memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım vatandaşa gidin sağlık personelinin gırtlağını sıkın, yapışın" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına yönelik kullanılan bu ifadeler kısa sürede tepki toplarken, Sarıçam sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. 1,5 milyonu bulan büyük sağlık ailemiz, her gün milyonlarca vatandaşımızın sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır.



Büyük sağlık ailemiz, pandemiden deprem felaketine kadar ülkemizin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakarlık örneği sergilemiştir.



Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz. Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz.