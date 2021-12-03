Euro
15.5798
0.46%
Dolar
13.7845
0.89%
Altın
784.26
0.66%
Borsa
1.91
1.59%
Bitcoin
787.546
1.43%
BTXN Coin
51.74
2.80%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C
    AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti

    AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti

    Bir süre önce koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından ve eski bakanlardan Güldal Akşit, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.
    • AA
    • 03.12.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, eski bakanlardan Güldal Akşit'ten acı haber geldi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Akşit, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 61 yaşında yaşamını yitirdi.

    GÜLDAL AKŞİT KİMDİR

    1960 yılında Malatya'da doğan Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

    Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Akşit, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

    AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti #1

    58. HÜKÜMETTE BAKANLIK YAPTI

    22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. hükümette Turizm Bakanı, 59. hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

    Akşit, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekilliğinin yanı sıra 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

    AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANI OLDU

    AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006'dan itibaren yürüten Güldal Akşit, 8 Temmuz 2011- 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.

    AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti #2

    AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti #3

    AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti #4

    AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir