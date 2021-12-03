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AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti

AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti

Bir süre önce koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından ve eski bakanlardan Güldal Akşit, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.