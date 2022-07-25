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    AK Partili Hakan Han Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız

    AK Partili Hakan Han Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız

    Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'nin tercihinin Cumhur İttifakı olacağını dile getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, en güzel anketin sahada yapıldığını aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 11:23
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    24 TV ekranlarında yayınlanan Esra Elönü’nün sunduğu “Arafta Sorular” programının bu haftaki konuğu, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan oldu…

    "Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız”

    2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik Ankara’nın da tercihinin Cumhur İttifakı olacağını dile getiren Özcan, “2018’de Cumhurbaşkanımızı seçtik, mazbatamızı aldık, güllerle Külliye’ye gönderdik. Cumhur İttifakımızla birlikte en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız. AK Parti olarak da yüzde 40’ın altına düşmedik.” dedi.

    “En güzel anket sahadır”

    Esra Elönü’nün, “Anketler ne durumda?” sorusu üzerine ise Özcan, “En güzel anket sahadır. Eleştiri tabii ki de var. Vatandaşımız bize her şeyi söyleyebilir. Her zaman bize destek oldular. Onlar bize ne derse hepsinde haklıdır. Son 1 yılda hep sahadayız. Vatandaşımız bize ‘Dünyada bir sıkıntı var. Tedarikten kaynaklanan sorunlar olabiliyor. Fırsatçılar var ama bu işi çözecek de sizsiniz. Biz size güveniyoruz’ diyorlar. Yaptığımız hata ve yanlışları çok rahat bir şekilde yüzümüze de söyleyebiliyorlar.” diye konuştu.

    AK Partili Hakan Han Özcan: Ankara'da seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız VİDEO

    “Esnafa karşı kötü bir izlenim çizilmemesi lazım”

    “Cumhurbaşkanımızın vatandaşa yük bindirmemek için nasıl çalıştığını görüyorlar.” diyen Özcan, şöyle devam etti:

    "Mesela doğalgaz faturalarının yarısını devlet karşıladı. Tedarik zincirinde fırsatçılar çıkıyor ama sanki bütün esnaf fırsatçıymış gibi dillendirmemek gerekiyor. Esnafa karşı kötü bir izlenim çizilmemesi lazım. Burada herkes üzerine düşeni yapacak. Devletimiz yapacak, parti olarak biz yapacağız. Sıkıntıları dinliyoruz, ilgili bakanlıklarımıza iletiyoruz."

    AK Partili Hakan Han Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız #1

    ‘6’lı ittifak üye sayımıza yetişemez’

    Ak Parti’nin üye sayısında 12 milyonu bulduğunu, bunun da önemli bir veri olduğunu aktaran Hakan Han Özcan, şunları söyledi:

    “Son 2 yılda 200 bini geçtik üye sayısında. Büyükşehir beğenilmezse bize bu kadar üye olunmaz. Onlar kendi partilerinden yardım alan daha önce bizim büyükşehirden sosyal destek verilen ailelere kendi parti teşkilatlarından mesaj çektirip de ilçe teşkilatlarına çağırıp vereceği yardımı bile üyeliğe bağlıyor. İhtiyaç sahiplerine yardımını vermen lazım. Vatandaşımız bunları görüyor. 800 bine yaklaştık, bu çok önemli bir şey. Benim için en önemlisi vatandaşımızın nabzını tutmak. Benim Ankara’daki üyelik sayım, 6’lı masadakilerinkini geçiyor. Yetişemezler… 12 milyon sayısında üyemiz var.”

    AK Partili Hakan Han Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız #2


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