AK Partili Halit Yerebakan'dan Meclis'te sosyal adalet vurgusu AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Halit Yerebakan TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye’nin adalet ve eşitlik yolundaki kararlı adımlarına dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Bugün, Dünya Sosyal Adalet Günü...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yer bulan özel güne ilişkin AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, önemli açıklamalarda bulundu.

Yerabakan, yaptığı etkileyici konuşmasıyla sosyal adaletin önemine dikkat çekti.

'Sadece yasalarda değil gönüllerde de tecelli etmeli'

İnsanlığın ortak geleceği için de çağrıda bulundu.

Yerebakan konuşmasında, sosyal adaletin yalnızca yasalarda değil, aynı zamanda gönüllerde de tecelli etmesi gerektiğini vurguladı.

'Toplumun her kesimine eşit haklar sunulmalı'

Halit Yerebakan, Türkiye’nin tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ülke olduğunu belirterek, adaletin temel taşı olarak toplumun her kesimine eşit haklar sunulması gerektiğini dile getirdi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hakimiyet bilâkaydü şart milletindir” ilkesine atıfta bulunan Prof. Dr. Yerebakan, Türkiye’nin adalet ve eşitlik yolundaki kararlı adımlarını ve halkın refahını temel alan politikalarını övdü.

'Türkiye, sosyal adaleti güçlendirmekte kararlı'

Ayrıca, günümüzdeki küresel meydan okumalara da değinen Halit Yerebakan, koronavirüs pandemisi, iklim değişikliği ve sosyal ayrışma gibi konuların sosyal adalet mücadelesini daha da önemli hale getirdiğini ifade etti.

Türkiye’nin, bu zorluklarla başa çıkmak için ulusal politikalarını şekillendirme ve sosyal adaleti güçlendirmeye yönelik kararlılığını vurguladı.

Meclis'te dikkat çeken konuşma

Prof. Dr. Halit Yerebakan’ın konuşması, TBMM’deki sosyal adalet ve eşitlik mücadelesine olan bağlılığını ve ülkenin daha adil bir geleceğe doğru ilerlemesine olan kararlılığını yansıttı.

Bu kapsamlı ve etkileyici konuşma, Türkiye’nin sosyal adalet ve eşitlik konusundaki taahhüdünü vurgulayarak, ülkenin ilerlemesine ve halkının refahına olan bağlılığını gösterdi.