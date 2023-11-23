AK Partili Hamza Dağ, Tunç Soyer'e tepki gösterdi: Siyasi ayak oyunlarını bırak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı ile ilgili sözlerine açılan soruşturmadan siyasi mağduriyet çıkarmaya çalıştığını söyledi.

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ensonhaber.com

9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için düzenlenen etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı ile ilgili sözleri tepki çekmişti.

Soyer, konuşmasında 100 yıl önce İzmir için verilen mücadeleye değinirken, Osmanlı yönetimini suçlamıştı.

Soyer, "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar.” demişti.

Daha sonra ise Soyer'e İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

Kurultay sürecinde yanlış ata oynadı: Siyasi mağduriyet çıkarmaya çalışıyor

Yaşananların ardından AK Parti'nin tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 9 Eylül törenlerinde ecdada hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma başlatıldığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Dağ, Soyer'in siyasi mağduriyet çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Dağ, "Tunç Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da ‘siyasi mağduriyet’ çıkarmak istemektedir" dedi.

"Zamanlaması da manidar bir şekilde soruşturma başlatılmış gibi bazı basın yayın organlarına servis edildi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Değerli vatandaşlarımız, kıymetli İzmirli hemşehrilerim, Birkaç günden beri bazı basın yayın organlarında, “9 Eylül törenlerinde ecdadımıza hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığına” ilişkin haberler yer almaktadır. İşin özeti şudur; Osmanoğlu ailesinden ve diğer vatandaşlarımızdan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Başsavcılık da İçişleri Bakanlığı’na Tunç Soyer hakkında araştırma yapılmasını talep etmiştir. Talep doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nca araştırma başlatılmıştır. Bununla ilgili yazı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ulaşınca Tunç Soyer veya ekibi tarafından, zamanlaması da manidar bir şekilde soruşturma başlatılmış gibi bazı basın yayın organlarına servis edilmiştir.

'Yunanistan'ın Konsolosluğu'na kilise çanı verildiği iddiasıyla ilgili soruşturma devam etmekte'

Yine aynı şekilde, bazı basın yayın organlarında; “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde, belediye binasının önündeki kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu’na verdiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma açıldığına” ilişkin haberler yer almaktadır. Bir vatandaşın Seferihisar Kaymakamlığı’na ısrarlı şikâyeti üzerine, bu iddia ile ilgili de İçişleri Bakanlığı’nın araştırması devam etmektedir.

"Siyasi ayak oyunlarını bir yana bırakıp hiç olmazsa şu dört ayında belediye başkanı olarak çalışmalı"