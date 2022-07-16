AK Partili Hamza Dağ'dan Araplara oy kullanma videosuna tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ resmi twitter hesabı üzerinden Araplara oy nasıl kullandırılır şeklinde dolaşıma sokulan provakatif videoya tepki geldi.

Sosyal medya üzerinden bir takım provakatif hesaplar tarafından dolaşıma sokulan videoya tepkiler geldi.

Videoda Türk vatandaşlığı verilen Araplara, sözde AK Parti'ye nasıl oy verecekleri anlatılan görseller paylaşıldı.

Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ resmi twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Hamza Dağ tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

"Yanıltıcı ve manipüle edici paylaşım"

"2019 seçimleri öncesi seçmenleri bilgilendirmek için yapılan Türkçe animasyona dublaj yapıp Arapça ses ekleyerek kamuoyunu yanıltıyor ve manipüle ediyorsunuz.

"Hukuki olarak takipçisi olacağız"

Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız. Hukuki süreci başlatarak konunun takipçisi olacağız." diye açıklamada bulundu.



