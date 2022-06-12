AK Partili Hayati Yazıcı: Erken seçim gündemi yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'de yapılacak genel seçimlerin 2023 yılının haziran ayında gerçekleşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda 2023 yılındaki genel seçimler için Cumhur İttifakı adayının kendisinin olacağını duyurmuştu.

Muhalefet tarafından erken seçim çağrıları tüm bu açıklamalara rağmen sürerken bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi.

Partisinin Rize İl Danışma Meclis Toplantısı öncesi gazetecilerle bir araya gelen Hayati Yazıcı, seçim dönemi için çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

"Seçim tarihi belli"



Seçimlerin siyasi partiler dışındaki en önemli unsurunın aday olduğunu belirten Yazıcı, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle cumhurbaşkanlığı adayıdır. Bugüne kadar Millet İttifakı defalarca soruya muhatap olmalarına karşı, 'Seçim tarihi açıklansın adayımızı açıklarız, adayımızı açıklamak için henüz zamanı var' diyerek ayak sürtüyorlardı tabiri caizse. CHP Genel Başkanı, 'Seçim tarihi belli olsun' diyor, tarih belli. Anayasaya göre 5 yılda bir yapılır. Dolayısıyla o 5 yıl Haziran 2023'te doluyor. Haziranın ortasında pazar günü seçimler yapılacak. Seçim tarihi belli, bu argüman ellerinde yok. Cumhur İttifakı adayını net açıklasın diye de bir argüman kullanıyorlardı. Cumhurbaşkanımız, 'Ben Cumhur İttifakı'nın adayıyım' dedi. Millet İttifakı'nın adayının belirlenmesi konusunda ayak sürtmesine gerekçe gösterecekleri hiçbir argüman artık ellerinde yok. Bekliyoruz. Bunlar siyasette bir hedefe varamayışın, hukuka da çok uygun olmayan dolaylı argümanlarla gerekçelendirilerek gündemden düşürme çalışmaları. Bu gerekçelerde cumhurbaşkanımız tarafından Millet İttifakı'nın elinden net bir şekilde alınmış açığa çıkarılmıştır. Bakalım ne diyecekler, kamuoyu bunu merak ediyor."





"Türkiye'nin erken seçim gündemi yok"



Gündemlerinde erken seçim olmadığını aktaran Yazıcı, "Bir halk deyişi vardır; oynamayacak olan yerim dar der. Herhalde sıkışması bir vaziyetteler. Aday belirleme konusunda aralarında ittifak oluşturacak, ortak bir kanaat sonucu belirleyecekleri bir durum yok. Onun için realiteye uymayan, gerçeklikle bağdaşmayan argümanları tekrarlayıp, duruyorlar. Bu boşuna bir tekrardır. Seçim tarihi bellidir. Haziran 2023'ün ortası. Erken seçim olacak diye Türkiye'nin bir gündemi yok. Hükümetimiz ve ilgili kurum, kuruluşlar hayat pahalılığıyla, ekonomik politikalarla ve güncel sorunlarla gündemini doldurmuş, bu konulara odaklanmış. Bizim amacımız, hedefimiz; insanımızın hayatını yaşamını kolaylaştırmak, Türkiye'yi daha ilerilere taşımaktır." dedi.

"Cezaların caydırıcı olması önemlidir"

Rize'de işlenen kadın cinayetine ilişkin de konuşan Yazıcı, "Sorunlar yaşandıkça yasal düzenlemelerden bahsederiz. Tabii ki yasal düzenlemeler önemli ancak esas olan; var olan düzenlemeleri, yasayı uygulamakla, yetkili birimlerin, yargı erkinin bunu dört dörtlük, amacına, hedefine uygun olarak uygulamasını sağlamaktır. Toplumsal dokumuzun, sosyal hayatımızın, değerlerimizle daha güçlü bir hale getirerek, birbirimize karşı daha tahammüllü empati yaparak ilişkilerimizi sürdürmeye odaklanmamızdır. Dün Rize'de yaşanan cinayet, hepimiz üzmüştür. Tabii ki cezaların caydırıcı olması önemlidir. Bu konuda Adalet Bakanlığı'mız titizlikle çalışmalarını sürdürüyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.