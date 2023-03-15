AK Partili Hüseyin Yayman, Ahmet Davutoğlu'nun iddiasına sert tepki gösterdi Ensonhaber'e konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 'Milletvekili yakını olanlar enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiler' iddiasına sert tepki gösterdi. Yayman, "Bu iddialar deli saçmasıdır. Bunu ispata davet ediyorum, ispat etmeyen insanlar ahlaksızdır, namussuzdur, şerefsizdir" dedi.

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 şehrimizi birden etkiledi.

Büyük yıkımlara neden olan sarsıntılar, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Depremin hemen ardından tüm imkanlarıyla seferber olan devlet, el birliğiyle bölgeyi ayağa kaldırıyor.

Ancak depremle alakalı bazı iddialar var ki akıl alır gibi değil.

Davutoğlu'nun iddiası: Milletvekili yakını olanlar enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiler

Bunlardan biri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "Milletvekili yakını olanlar enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiler, sahipsiz olanlar enkazın altında kaldılar" söylemi oldu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da, Ensonhaber'in YouTube hesabında yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu ve bu iddiaya sert tepki gösterdi.

"Madem öyle, Hüseyin Yayman’ın ablası, abisi, halası, dayısının eşi, yengesi… 11 yakını neden vefat etti?"

Yayman, bu iddiayı ortaya atmanın alçaklık ve şerefsizlik olduğunu vurguladı.

Yayman, "AK Partililer kendi enkazlarına gönderdilerse Yakup Taş milletvekilimiz neden vefat etti? Sıtkı Güvenç milletvekilimiz neden vefat etti? Hüseyin Yayman’ın ablası, abisi, halası, dayısının eşi, yengesi… 11 yakını neden vefat etti?" diye sordu.

Öte yandan Hüseyin Yayman'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: