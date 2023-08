AK Partili Hüseyin Yayman, Disney Plus'u topa tuttu: Her türlü karşılığı vereceğiz Disney Plus'un Atatürk ile ilgili kararına sert tepki gösteren TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Bilgi Teknolojileri Kurumunu göreve çağırıyoruz. Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz" dedi.

AA

Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararı alması sonrası başlayan tartışmalar devam ediyor.

Son olarak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada Disney Plus'un aldığı kararı Türk milletine yapılmış bir hakaret olarak değerlendirdi.

"Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlığının simgesidir"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu karar Türk milletine yapılmış bir hakarettir. Tüm dünyaya örnek olmuş tarihi şahsiyet hakkında bu tavır asla kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlığının simgesidir. Bu tavır 85 milyona yapılmış bir tavırdır. Ulus aşırı dijital ağların kendilerini toplumların milletlerin üzerinde görmesi yeni bir vesayet düzeni doğurmaktadır. Bu vesayet düzeni asla kabul edilemez. Kimse kendini Türk milletinin üzerinde göremez.

"Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz"

Biz meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz. Bilgi Teknolojileri Kurumunu göreve çağırıyoruz. Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz. Disney Plus hukuku arkadan dolanmak suretiyle kendilerine başka çözüm yolları buluyorlar. Ticari faaliyetlerinin engellenmesi ya da yasaklanması en doğru kararlardan biridir. Ama topyekün, lisansın iptali dahil her konunun konuşulmasına ve en sert yaptırımların uygulanmasını talep edeceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu olarak." dedi.