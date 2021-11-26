Akaryakıt fiyatlarına üst üste zam geldiği şu günlerde zamlı tarife öncesi benzin istasyonlarında kuyruğa giren araçlar hakkında AK Partili vekil İbrahim Aydemir, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artışın yankıları devam ediyor.

Dolar kurunda yaşanan ani yükseliş birçok ürünün fiyatında fahiş zamlara neden olurken, kura bağlı son olarak 25 Kasım gecesi itibarıyla geçerli olacak şekilde akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı gerçekleşti.

Buna göre; benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş ve LPG'ye 65 kuruş zam yapıldı.

Zam öncesi de sürücüler, yeni tarife gelmeden yine akaryakıt istasyonlarına akın etti.

AK Partili İbrahim Aydemir: Kuyruklar zamdan değil araç fazlalığından VİDEO

AK PARTİLİ VEKİLE BENZİN KUYRUKLARI SORUSU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından Meclis'te konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aydemir, bir gazetecinin “Akaryakıt zamları sonrası benzin istasyonlarında oluşan araç sıralarıyla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu?” sorusuna şu cevabı verdi;

“BENZİN İSTASYONLARINDA KUYRUK ARAÇ FAZLALIĞINDAN"

“Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonu'nda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı.

"KUYRUK VARMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR"

Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyacılığı yapan bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum.”