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    AK Partili İsmet Uçma'ya veda

    Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.10.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 14:20
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    AK Partili İsmet Uçma'ya veda

    AK Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan ve bir süredir hastanede tedavi gören İsmet Uçma, dün yaşamını yitirmişti.

    66 yaşında hayata veda eden İsmet Uçma için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii’nde, cenaze töreni düzenlendi.

    Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Uçma'nın cenazesi, törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

    AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı

    AK Partili İsmet Uçma ya veda #1

    AK Partili İsmet Uçma ya veda #2

    AK Partili İsmet Uçma ya veda #3

    AK Partili İsmet Uçma ya veda #4

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