AK Partili Karaaslan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

HDP il binası önünde eylem yapan anneleri ziyaret eden Karaaslan "Silahın, terörün karşısında anne yüreğinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş oldular" dedi.

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 775 gündür devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne ve babaların il binası önündeki eylemlerini ziyaret etti.

Ailelerle yakından ilgilenen Karaaslan, teröre meydan okuyan, evlatları için haykıran ve seslerini dünyaya duyuran Diyarbakır annelerini görmeden kentten ayrılamayacağını söyledi.

"CESUR YÜREKLİ ANNELERE TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM"

Anne ve babaların her zaman yanında olduklarını ifade eden Karaaslan, "Onların sergilediği bu dik duruşun, direnişin, evlatları için yaptıkları çağrının ne denli değerli olduğunun ve zamanında Diyarbakır sokaklarında kepenkleri kapattıranları bugün kendi kepenklerini kapatıp buradan kaçıp gitme durumunda bıraktıkları o cesur yürekli annelere bir kez daha teşekkür etmek isterim. Çünkü silahın, terörün karşısında anne yüreğinin ne denli güçlü, annenin gözyaşının bunların ötesinde bir güce sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldular." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE..."

Ailelerin yaz kış demeden eylemlerini sürdürdüğünü ve bu süreçte de 32 annenin evladına kavuştuğunu anımsatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bir yandan devletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güvenlik güçlerimizin fedakar çabalarıyla sınırlarımızın içinde ve ötesinde terörle mücadele ederken bir yandan bizler terörün temsilcisi olduklarını inkar etmeyenlerle TBMM başta olmak üzere her platformda mücadeleyi sürdürürken bir yandan da işte buradaki anneler gerçeği yine tüm dünyaya duyurarak, yüreklerindeki sızıyı haykırarak ama sızı kadar büyük bir cesaret göstererek dünyaya mesaj veriyorlar." dedi.

"BU ŞEHRİ TERÖRE TESLİM ETMEYİZ"

Karaaslan, "Diyarbakır'ın artık geçmişle kıyas edilemeyecek ölçüde terörle, şiddetle değil; değerleriyle, kadim kültürüyle, medeniyet izleriyle, güzel insanlarıyla ve misafirperverlikleriyle anılan bir şehir olması, iş ve istihdam olanaklarının her geçen gün artması, 'Bu şehri çukurlarla deldirtmeyiz, teröre teslim etmeyiz.' diyen Diyarbakır halkının azmiyle gayretiyle bugün bu noktaya geldik." ifadelerini kullandı.