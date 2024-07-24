TBMM'deki kavgadan yeni görüntüler...
Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda söz alan DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan kürsüde AK Parti grubuna yönelik hakaretlerde bulundu.
Bunun üzerine AK Parti sıralarından büyük tepki alan Bozan'ın iftiralarını sürdürmesiyle Meclis'te yumruklar konuştu..
Kürsüye yürüyen AK Partili vekiller, DEM Partili vekiller arasında arbede yaşandı.
Karaismailoğlu'ndan Bozan'a tekme ve yumruk
Yaşanan kavga sırasında Ulaştırma eski bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Bozan'ı yumruk ve tekmelerle dövdü.
Karaismailoğlu'nu araya giren vekiller zor sakinleştirdi. O anlar kameralara yansıdı.
DEM Partili Genel Kurul'dan çıkarıldı
DEM Partili Bozan'ın Genel Kurul’dan çıkması ile gerginlik yatıştı. Aranın ardından yeniden Genel Kurul yeniden toplandı. Ancak Bozdağ, yaşananlar nedeniyle görüşmelere 40 dakika ara verdi.
Yazar - Dilay Kaynak
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