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AK Partili Karaismailoğlu'ndan DEM Partili vekile tekme tokat dayak

AK Partili Karaismailoğlu'ndan DEM Partili vekile tekme tokat dayak Ulaştırma eski bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun "AK Parti hırsızlık yapıyor. Ağzınız pislik kokuyor" diyen HDP Mersin Milletvekili Ali Bozan'a yumruk ve tekme attığı anların görüntüsü ortaya çıktı.