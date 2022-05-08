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    AK Partili Kozlu Belediye Başkanı Bektaş'dan 'alkol' açıklaması

    AK Partili Kozlu Belediye Başkanı Bektaş'dan 'alkol' açıklaması

    AK Partili Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, ilçede düzenlenecek müzik festivali için yapılan 'alkol' eleştirilerine "Kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkımız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 15:13
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    Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen Kozlu Müzik Festivali, bu sene de tekrarlanmaya hazırlanıyor.

    Çok sayıda ünlü sanatçının hayranlarıyla buluşacağı etkinlik, muhafazakar çevreler tarafından alkol nedeniyle hedef alındı.

    "Kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkımız yok"

    AK Partili Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, 'alkol' rahatsızlığıyla hedef alınan festivalle ilgili yerel basının sorularını yanıtladı.

    Bektaş "Kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkımız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz" dedi.

    AK Partili Kozlu Belediye Başkanı Bektaş'dan 'alkol' açıklaması ViDEO

    AK Partili Kozlu Belediye Başkanı Bektaş dan alkol açıklaması #1

    "Sağın da yobazı var solun da, bunlar tehlikeli insanlar"

    Kozlu Belediye Başkanı Bektaş, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

    “Sosyal toplumu rahatsız eden bir durum olmadığı sürece bir şey olmaz. Adı geçen firmalar bu memlekette yüzlerce kişi çalıştırıyorlar. Sigortasını ve vergisini ödüyorlar. Bizim kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkınız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar öküz altında buzağı arayan insanlardır. Geçen sene bu etkinliği yaptık ve bir sıkıntı olmadı. Bu muhabbetler tamamen siyasal, bu muhabbeti çıkaran insan belki de her akşam içiyordur. Laf olsun diye, konuşuyorlar. Bu memlekette bazı kafalar var, sağın da yobazı var solun da yobazı var. Bunların ikisine de ne yaparsanız yapın beğendiremezsiniz. Yobazlar çok tehlikeli insanlardır."

    AK Partili Kozlu Belediye Başkanı Bektaş dan alkol açıklaması #2

    AK Partili Kozlu Belediye Başkanı Bektaş dan alkol açıklaması #3


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