AK Partili Mehmet Muş'tan Berat Albayrak açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiğine dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Mehmet Muş, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.