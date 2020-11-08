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    AK Partili Mehmet Muş'tan Berat Albayrak açıklaması

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2020 - 20:56
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 21:24
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    AK Partili Mehmet Muş'tan Berat Albayrak açıklaması

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiğine dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

    Mehmet Muş, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    AK Partili Mehmet Muş tan Berat Albayrak açıklaması #1

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