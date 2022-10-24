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    AK Partili Mustafa Açıkgöz'ün ziyaret ettiği Kezban Teyze'den Erdoğan'a dua

    AK Partili Mustafa Açıkgöz'ün ziyaret ettiği Kezban Teyze'den Erdoğan'a dua

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ummadığı bir işinin hal olunduğunu belirten Kezban Teyze'nin ettiği samimi dua, kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:10
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    AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde Kezban Yağız adlı bir vatandaşa ziyarette bulundu.

    Ziyareti sırasında Kezban Teyze'nin evine misafir olan Açıkgöz, minnetle karşılandı.

    Kezban Teyze'nin burada ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi ve minneti yürekleri ısıttı.

    Ummadığı bir iş için talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a illeteceğini söylediğinde çevresinde bunun imkansız olacağı tepkileriyle karşılatığını belirten Kezban Teyze, mesele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgilendiğini söyleyip, dakikalarca dua etti.

    "Seherlerde, secdelerde hiç durmadan dua ederim"

    Kezban Teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini, "Kimse kalmasa ben oyumu yine ona veririm ben geceleri çok yatmam. Ona seherlerde, secdelerde hiç durmadan dua ederim.

    Çok görmeyi isterim ama nerede görüşeceğiz? Onun işi çok, benim halim malum.

    "Senin yolunda gidene, Erdoğan'a..."

    Ben ona her gün diyorum Allah'ım, Ehl-İman hep onu da bizleri de sizleri de hepimizi katıyorum.

    Allahım bizi sensiz, dinsiz, Resulsuz bırakma diyorum, güzel ahlaksız bırakma diyorum. Ahlakımızı güzelleştir, senin yolunda gidene, Erdoğan'a ve onun gibi has kulların ömrüne bereket ver." ifadeleriyle dile getirdi.

    İşte o anlar...

    AK Partili Mustafa Açıkgöz'ün ziyaret ettiği Kezban Teyze'den Erdoğan'a dua VİDEO

    AK Partili Mustafa Açıkgöz ün ziyaret ettiği Kezban Teyze den Erdoğan a dua #1

    AK Partili Mustafa Açıkgöz ün ziyaret ettiği Kezban Teyze den Erdoğan a dua #2


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