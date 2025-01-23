AK Partili Mustafa Elitaş Türkiye ile Amerika'nın asgari ücretle altın alımını kıyasladı

Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elitaş, ekonomik programın işlediğini belirtirken asgari ücret ve gelirlerin altınla kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.

AK Partili Elitaş, "Ücretlerin karşılığında alınabilen altın miktarında bir azalma söz konusu. Ancak kontrol edilemeyen, müdahale ile dizginlenemeyen kıymetlerle yapılan hesaplamalar sizi yanıltır." dedi.

"TÜRK İŞÇİSİ 3 ÇEYREK ALTIN, ABD İŞÇİSİ 75 ÇEYREK ALTIN KAYBETMİŞ"

Ekonomim'e konuşan Elitaş, altının ons değeri kaynaklı ABD'de de asgari ücretin eridiğini, hatta Türkiye'deki değişimden daha yüksek olduğunu bildirdi.

Elitaş, "Örneğin 2002 yılında ons altının fiyatı 279 dolardı, bugün 3 bin dolar civarında. ABD'de de o tarihte asgari ücretle 86 çeyrek altın alınabilirken, bugün 10,5 altın alınabiliyor. Türkiye'de ise 2002'deki asgari ücretle 7,4 çeyrek altın alınabilirken, bugün 4,5 altın alınabiliyor. Yani Türk işçisi 3 çeyrek altın, ABD işçisi 75 çeyrek altın kaybetmiş." diye konuştu.

"KONTROL EDEMEDİĞİMİZ İKTİSADİ DEĞERLER ÜZERİNDEN YAPILAN HESAPLAR DOĞRU DEĞİL"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: