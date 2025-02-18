AK Partili Mustafa Elitaş'tan asgari ücret yorumu

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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elitaş, asgari ücrete yapılacak zamla fiyat dengesinin alt üst olabileceğini söyledi.

Elitaş, asgari ücret alan bir kişiye 10 bin TL zam yapıldığında o kişinin tasarruf yapamayacağını söyledi.

"ASGARİ ÜCRETLİYE 10 BİN LİRA ZAM YAP, 7 BİN LİRASIYLA TASARRUF EDEYİM DEMEZ"

Elitaş, "Diyelim ki 22 bin 100 lira veya 30 bin lira maaş alan bir kişiye 10 bin lira zam yaptığınızda bunun 3 bin lirasını harcayayım 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim demez. 10 bin lira veya daha fazla olsa 15 bin lira da yapılsa eskiden kalmış eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermenin yoluna gider." şeklinde konuştu.

Elitaş daha sonra bu durumun mal ve fiyat dengesini alt üst ederek enflasyona baskı unsuru oluşturacağını öne sürdü.

Elitaş, yapılacak zamla birlikte refah seviyesinin ilk anda artmasıyla bir mutluluk yaşanacağını ancak gelecek süreçte bu durumun mutsuzluğa dönüşeceğini de sözlerine ekledi.

EKSİK GÖRDÜĞÜ İHTİYAÇLARINI GİDERİR: BU DA MAL VE FİYAT DENGESİNİ ALT ÜST EDER

Mustafa Elitaş'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle: